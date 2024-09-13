الجمعة 13 سبتمبر 2024
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خريطة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي الليلة.. كلاسيكو النصر والأهلي الأبرز.. الهلال في مهمة صعبة أمام الرياض.. والتعاون يصطدم الخليج

دوري روشن
دوري روشن

الدوري السعودي، تنطلق اليوم الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الماضية، والتي شهدت انطلاق الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتفتتح مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، بمواجهة من العيار الثقيل بين النصر والأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية، حيث يبحث العالمي عن تحقيق الفوز في البروفة الأخيرة قبل السفر إلى العراق لمواجهة الشرطة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

كما يسعى أهلي جدة لتحقيق الفوز على النصر، وتعويض خسارة الجولة الماضية أمام الفتح بهدف دون رد، فيما ينتظر الهلال مواجهة مهمة أمام الرياض، حيث يسعى الزعيم لمواصلة مشواره في الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي. 

 

مواعيد مباريات الجمعة 13 سبتمبر 2024

التعاون ضد الخليج

الساعة 6:50 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

ضمك ضد الأخدود

الساعة 6:50 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

النصر ضد الأهلي

الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

مواعيد مباريات الدوري السعودي السبت 14 سبتمبر 2024
الفتح ضد الاتفاق

الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الفيحاء ضد الرائد

الساعة 6:50 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الهلال ضد الرياض

الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

مواعيد مباريات الدوري السعودي الأحد 15 سبتمبر 2024
القادسية ضد الشباب

الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الخلود ضد العروبة

الساعة 6:50 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الاتحاد ضد الوحدة

الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

جدول ترتيب الدوري السعودي:

1- الهلال - 6 نقاط 
2- القادسية - 6 نقاط 
3- الاتحاد - 6 نقاط 
4- الاتفاق - 6 نقاط 
5- النصر - 4 نقاط 
6 - الرياض - 4 نقاط
7 - الوحدة - 4 نقاط 
8 - الأهلي - 3 نقاط
9 - التعاون - 3 نقاط
10- الخليج - 3 نقاط
11- الشباب - 3 نقاط 
12- الفتح - 3 نقاط 
13- الرائد  - نقطة واحدة 
14- ضمك - بلا نقاط 
15- العروبة - بلا نقاط 
16- الخلود - بلا نقاط 
17- الفيحاء - بلا نقاط 
18- الأخدود - بلا نقاط

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‏ الدورى السعودى دروي روشن اخبار الدوري السعودي

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