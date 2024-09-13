مفاوضات مع جاك شايفر وميجان ماكدونيل لكتابة سيناريو فيلم ScarletWitch
ScarletWitch، كشفت تقارير صحفية، أن الكاتبين جاك شايفر، وميجان ماكدونيل، كاتبي مسلسلي WandaVision، وAgathaAllAlong، في محادثات جادة، مع استديوهات مارفل، لتولي مهمة كتابة سيناريو فيلم ScarletWitch الفردي، والذي تخطط أستديوهات مارڤل لإصداره بشكل رسمي خلال عام ٢٠٢٦.
مارفل تبدأ العمل على إنتاج فيلم ScarletWitch
وأعلنت استديوهات مارفل، عن بدء عمليات إنتاج، وكتابة فيلم خاص بشخصية “ Wanda” ScarletWitch، بنهاية عام ٢٠٢٤، بداية عام ٢٠٢٥.
وتعمل استوديوهات مارفل، على إنتاج فيلم خاص بشخصية Scarlet Witch، الشهيرة في عالم مارفل للأبطال خارقين، بسبب تحقيقها النجاح والجماهيرية بين المشاهدين، من خلال ظهورها في أعمال مارفل الأخيرة.
ومن جانبها، أشارت الممثلة “إليزابيث أولسن”، في تصريحات صحفية، إلى أن شخصيتها Scarlet Witch، ليست شريرة، ودائما ما تعترف بأخطائها عند استيعابها لها، قائلة:“هي تشعر أيضا بالمسئولية عما فعلته لهذه المدينة، وهؤلاء الناس بالأكوان المتعددة، ولكنها مازالت تشعر بأن حياتها عبارة عن خسارة كبيرة”.
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