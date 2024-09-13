الأهلي يضع خطة عبور جورماهيا.. بعثة الأهلي تطير إلى كينيا اليوم.. وفرمان كولر يجبر بطل أفريقيا على مران وحيد فى نيروبي

الأهلي ، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته بالقاهرة قبل التوجه إلى كينيا لمواجهة جورماهيا بعد غد الأحد فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى كينيا اليوم، حيث سبق البعثة الثنائى سامي قمصان المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، بالإضافة إلى سمير عدلي المدير الإداري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

وقرر مارسيل كولر مدرب الفريق الاكتفاء بخوض المارد الأحمر مرانًا وحيد غدًا السبت في نيروبي قبل خوض اللقاء، وطالب كولر لاعبيه بخوض مباراة جورماهيا بمزيد من الجدية والتركيز.

قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي فى رحلة كينيا

وأسند مجلس إدارة النادي الأهلي رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، الذى قام بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.



وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا بجانب الثنائي المغربي أشرف داري والفلسطيني وسام ابو علي، صباح أمس الخميس في التدريبات الجماعية على ستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخصص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق برنامجا استشفائيا لنجوم الفريق الدوليين بعد نهاية مهمتهم مع منتخبات بلادهم.