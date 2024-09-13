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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الأخير فى التتش اليوم قبل السفر إلى كينيا

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

الأهلي ، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته بالقاهرة قبل التوجه إلى كينيا لمواجهة جورماهيا بعد غد الأحد فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى كينيا اليوم، حيث سبق البعثة الثنائى سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، بالإضافة إلى سمير عدلي المدير الإداري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وجورماهيا
 وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان. 

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