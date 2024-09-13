الأهلي يطير إلى كينيا اليوم استعدادا لمواجهة جورماهيا

الأهلي ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى كينيا اليوم، حيث سبق البعثة الثنائى سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، بالإضافة إلى سمير عدلي المدير الإداري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.