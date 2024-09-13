موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

الأهلي ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وجورماهيا

وحصلت قناة ابو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الاهلي وجورماهيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.