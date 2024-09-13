القصة والأبطال، كل ما تريد معرفته عن مسلسل رقم سري
يواصل صناع وأبطال مسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، تصوير مشاهد وأحداث العمل خلال الفترة الحالية، وذلك تمهيدا لعرضه بالأوف سيزون قبل موسم دراما رمضان المقبل.
مسلسل رقم سري
وتجسد الفنانة ياسمين رئيس شخصية موظفة فى بنك خلال أحداث مسلسل رقم سرى، ويعد المسلسل الجزء الثانى من مسلسل صوت وصورة، والذى قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع وعرض نهاية العام الماضي.
أبطال مسلسل رقم سري
مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين.
العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.
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