عيد عبد الملك يكشف عن مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم منتخب مصر السابق، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك سيدفع بالصاعد أحمد محمود في لقاء الشرطة الكيني بالكونفدرالية، مشيرًا إلى أن باقي التشكيلة قريبة من الموسم الماضي، وحارس المرمى سيكون محمد صبحي.

وقال عبد الملك عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من الممكن اللعب أيضًا بـالزناري كظهير أيمن، وعمر جابر يلعب في الظهير الأيسر، والأخير سيلعب أساسيًّا سواء يمينًا أو يسارًا".

وأضاف: "بيراميدز ضم طارق علاء ظهيرًا أيمن مميزًا جدًّا، وسيكون بديل للمغربي محمد الشيبي في الموسم الجديد، وبيراميدز كان يعمل على تدعيم النواقص فقط، ولديه لاعبين شباب وبعضهم يقوم باعارته مثل عماد ميهوب".

وواصل: "الزنفلي وقع لنادي غزل المحلة، على كافة العقود وقمنا بالاتفاق على تفعيل الشرط الجزائي، وكان سيكون له فرصة كبيرة في الانضمام لمنتخب مصر من خلال نادي جماهيري مثل الغزل، وتحدثت معه للانتقال للفريق، وفوجئت بعد ذلك بانتقال لنادي حرس الحدود، ومسئولي الغزل قاموا بتحضير الشيكات الخاصة بالزنفلي، وهناك بعض اللاعبين تأثروا بما كان يحدث مسبقًا في النادي ويفضلون اللعب في أندية بالقاهرة".

وأكمل: "الزمالك قادر على الفوز أمام الشرطة الكيني، وكذلك الأهلي أمام جورماهيا، وأعتقد أن المصري وبيراميدز سيعبران أيضًا مبارياتهما، والصعوبة ستكون في لقاء الذهاب لبيراميدز أمام الجيش الرواندي".

وتابع: "الزمالك قام بضم بعض العناصر المميزة مثل محمد حمدي، وكذلك المهاجم عمر فرج من العناصر المميزة، وهو يجيد اللعب خارج الصندوق، ويختلف عن وسام أبوعلي، لأنه يتحرك كثيرا خارج الـ18، وسيكون لعمر فرج بعض المباريات وكذلك سيف الجزيري يمكن التواجد في لقاءات آخرى".

وأضاف: "رئيس نادي أحد السعودي في الأساس مشجع للنادي الأهلي ومتابع جيد للكرة المصرية، والبولندي كونراد ميشالاك من العناصر الجيدة، وهو لاعب يمتاز بالسرعات ودفاعيا أقوى من زيزو، وهو صفقة مفيدة للفريق الأبيض في المرحلة المقبلة، لازال الزمالك في حاجة لضم جناح آخر، والزمالك حاول إعارة سامسون أكينولا مجانًا ولكنه لم ينجح".

وأشار إلى نادي غزل المحلة حاول ضم حمدي علاء من الزمالك، لكن كان هناك شعور بوجود "تعنت" في إتمام الصفقة، موضحًا بأن اللاعب رحب بالانضمام لصفوف زعيم الفلاحين. لكن في النهاية اللاعب انضم لـ "زد" بنفس المقابل المالي الذي عرضه الغزل، وسيكون مفيدًا لهم في الموسم القادم. موضحا أنه كان يتمنى الإبقاء عليه في الموسم القادم وهو الأفضل من سيف جعفر.

وأتم: "مصطفى زيكو تألق بشكل واضح في زد، تابعته في حرس الحدود لم يكن لديه شراسة هجومية، لكنه تطور في الموسم الماضي مع مجدي عبدالعاطي، وسيكون مفيدًا للأهلي ولكن ليس أساسيًّا، وعمر الساعي لاعب جيد وتم التعاقد معه من جانب الأهلي لأنه من العناصر الواعدة، وعبد الرحمن مجدي يمتلك امكانيات جيدة وكان يعيبه بعض الأمور وهو قصر في حق نفسه".