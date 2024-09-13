انقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، انقلاب سيارة نقل بمقطورة قادمة من محافظة أسيوط اتجاه محافظة أسوان؛ إثر اختلال عجلة القيادة بين يدي السائق.

تلقى اللواء صبري عزب إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز قادمة من محافظة أسيوط اتجاه محافظة أسوان قيادة “عبد الحميد ج ع”، 62 عامًا - سائق، مقيم دائرة قنا واختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلي انحرافها وانقلابها.

لـم ينجـم عـن ذلك إصابـات أو وفيـات حيث تمكنت وحدة المرور من رفع السيارة المذكورة بما لا يعوق السيولة المرورية.

وخلال التحقيقات أفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية حيث تحرر المحضر اللازم.