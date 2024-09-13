بيع عدد من المحال التجارية والوحدات الخدمية في مزاد علني بالعاشر من رمضان

عقدت هيئة المجتمعات العمرانية مزادًا علنيًّا لبيع عدد من الوحدات التجارية والخدمية بمدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وبحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية والسادة أعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.



عقدت جلسة المزاد العلني بمقر الجهاز لبيع عدد (١٦) محلًّا تجاريًّا وعدد (١) صيدلية بمناطق مختلفة بالمدينة.



وأسفرت جلسة المزاد عن بيع عدد (١٦ ) محلًّا تجاريًّا وعدد (١) صيدلية بمساحات تتراوح من (١٤م2 ال٥٩م2) بإجمالي (٥٧٤٥١٦٣٠جنيهًا) تقريبًا.



وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين بكافة الأنشطة.



وأشار إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظرًا لاهتمام جهاز المدينة بزيادة الخدمات بها.

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بمدن الصعيد.

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 37387 مترًا بسعر 2600 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 1501 متر بسعر 3890 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 3560 مترًا بسعر 2535 جنيهًا.

وأعلنت وزارة الإسكان تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة، 14 محلًّا تجاريًّا وصيدليتين بالسوق التجارية بكل من مشروع ("جنة " / دار مصر"الأندلس" المرحلة الثانية) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الإثنين الموافق 16 /9 /2024.

ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية القاهرة الجديدة وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.