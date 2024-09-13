الجمعة 13 سبتمبر 2024
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اقتصاد

7 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم الأعلى في قيم التداول بالبورصة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 7 قطاعات الأسهم الرئيسية المقيدة من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال نهاية الأسبوع، وجاءت كالتالي:

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 787 مليون جنيه.

قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 588 مليون جنيه.

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 491  مليون جنيه.

البنوك بقيمة تداول بلغت 310 مليون جنيه.

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 271 مليون جنيه.

مواد البناء  بقيمة تداول بلغت  188 مليون جنيه.

اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 166 مليون جنيه.

 

تعاملات البورصة يوم الخميس 

وارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات جلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع المنصرم، وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89%  عند مستوى 2914 نقطة.

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