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رياضة

ممفيس ديباي يشيد بالكرة البرازيلية في مؤتمر تقديمه بـ كورينثيانز

الهولندي ممفيس ديباي،
الهولندي ممفيس ديباي، فيتو

الدوري البرازيلي، قدم كورينثيانز البرازيلي، اليوم الخميس، المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، الذي أشاد بجودة كرة القدم البرازيلية، وبالأخص شغفها وطاقتها.

وقال المهاجم إنه "من المهم أن تحظى البطولة البرازيلية بقيمة واحترام في أوروبا لأنها في القمة وتنافسية للغاية وتخرج منها كرة القدم الأصلية".

وأوضح أنه أثناء لعبه للمنتخب الهولندي أتيحت له الفرصة لمواجهة عدة فرق من دول أمريكا الجنوبية وكان دائما يجد صعوبات بسبب أسلوب اللعب.

وأضاف ديباي (30 عاما) أنه قرر اللعب في البرازيل للتعرف على كرة القدم ولأنه يريد أن "يكون سعيدا"، سواء داخل الملعب أو خارجه.

 

سبب اختيار اللعب في الدوري البرازيلي 

وقال "لماذا عبرت العالم للعب في بلد مثل البرازيل، أقل شهرة لدى الأوروبيين، الأمر بسيط للغاية، فكرت في ما يمكنني فعله لأكون أكثر سعادة، ولهذا السبب أنا هنا اليوم".

وأشار المهاجم الهولندي أيضًا إلى أنه شعر ببعض أوجه التشابه الثقافي مع غانا، بلد والده، بسبب دفء الشعب وحيوية المشجعين.

وعن فريقه الجديد، أكد ديباي أنه يملك "القدرة على الفوز بالعديد من الألقاب"، رغم أنه أصبح الآن في مراكز الهبوط في الدوري وقال "أعلم أن الأمر سيكون رائعًا".

وكان ديباي بدون فريق بعد أن أنهى فترته في أتلتيكو مدريد، ووقع عقدا مع كورينثيانز لمدة موسمين ونصف، حتى ديسمبر 2026، بحسب بيان للنادي.

 

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