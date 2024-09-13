مشغولات النحاس.. حرفة متوارثة وإبداع متجدد بمعرض أهلا مدارس.. إنتاج مشغولات مرصعة بالأحجار الكريمة.. سحر رمضان: كل قطعة لها طابع خاص وتصميم مميز (فيديو وصور)

مشغولات النحاس حرفة متوارثة وإبداع متجدد، حيث تتناغم الأصالة مع الحداثة، تعمل سحر رمضان على إحياء حرفة عريقة توارثتها عن أجدادها.

سحر رمضان ليست مجرد حرفية، بل هي فنانة تبدع في تصميم وإنتاج مشغولات نحاسية مرصعة بالأحجار الكريمة، وتقوم بتدريب الأجيال الجديدة على هذه الحرفة في الغرفة التجارية.

تقول سحر: “كل قطعة من الإكسسوارات لها طابع خاص وتصميم مميز، فلا توجد قطعتان متشابهتان”.

وتضيف أن هناك نوعين من النحاس المستخدم في هذه المشغولات: النحاس الخالص والنحاس المطلي بالفضة، مما يتيح تنوعًا في الخيارات أمام الزبائن.

فوائد صحية للنحاس

تؤكد سحر أن القدماء المصريين كانوا يرتدون النحاس لما له من فوائد صحية متعددة، رغم أن بعض هذه الفوائد لا تزال محل نقاش بين الباحثين. من بين الفوائد المحتملة للنحاس:

التخفيف من الالتهابات والألم الناتج عن مشاكل المفاصل والعظام.

تعزيز الصحة العامة وامتصاص المعادن.

تحسين صحة الجلد.

مضاد قوي للأكسدة.

زيادة مستويات الطاقة.

أسعار الإكسسوارات النحاسية

تتراوح أسعار الإكسسوارات النحاسية بين 35 جنيهًا للخاتم و120 جنيهًا للحلق، بينما يصل سعر طقم الأسورة والخاتم إلى 250 جنيهًا، والانسيال المرصع بالأحجار مع الخاتم إلى 350 جنيهًا.

توضح سحر أن ارتفاع أسعار الخامات كان السبب الرئيسي في زيادة أسعار القطع، حيث كانت تبيع الخاتم بـ 15 جنيهًا، والآن أصبح بـ 35 جنيهًا بسبب ارتفاع سعر النحاس الذي تخطى 1100 جنيه.

وتظل حرفة صناعة الإكسسوارات النحاسية في مصر رمزًا للأصالة والإبداع، بفضل جهود حرفيين مثل سحر رمضان الذين يواصلون إحياء هذا الفن التراثي وتطويره ليواكب العصر.

تحتضن مدينة نصر معرض “أهلًا مدارس” الذي يقام

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة. يستمر المعرض من 6 إلى 20 سبتمبر، ويهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين من خلال توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 50%.

ويعد معرض “أهلًا مدارس” فرصة ممتازة للأسر المصرية للحصول على ملابس مدرسية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، مما يخفف من الأعباء المالية مع بداية العام الدراسي الجديد.

رغم الإقبال الكبير خصوصا اول ايام المعرض، إلا أن الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الخامات أثرت بشكل واضح على حركة الشراء، مما جعل الكثيرين يترددون في الشراء بسبب غلاء الأسعار. ومع ذلك، يظل المعرض فرصة رائعة لدعم المشروعات الصغيرة وخدمة المواطنين بسعر التكلفة.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاستفادة من معرض "أهلًا مدارس" الذى أقامته الدولة، ويتم نشره فى كل المناطق ليوفر كل مستلزمات المدارس بأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد.