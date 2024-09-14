السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6  بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي: 
- البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 98.9 مليار جنيه. 
-البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه. 
- البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه. 
- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه. 
- بنك مصر بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه. 
- بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  التعاملات بجلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89%  عند مستوى 2914 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن

30 محدد الأوزان الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100 رأس المال السوقي

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: مزايا حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.. البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع.. المركزي الأوروبي يقرر خفض معدل الفائدة.. وسبائك الذهب تقفز لمستوى قياسي

التضامن: 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة، ونقدم الدعم المالي والفني

4 وزراء يوقعون عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات

أخبار مصر اليوم: القاهرة تستضيف قمة عربية صينية.. نصيب الفرد من الخبز المدعم بعد ارتفاع سعره.. تحريك أسعار بعض السلع

التموين تواجه جشع التجار بسياسة "العين الحمرا".. حملات رقابية يومية على الأسواق.. وعقوبات تصل إلى الحبس

سها جندي: مشروعات وزارة الهجرة بموازنة 24-25 بناء على توصيات مؤتمر المصريين بالخارج

الرقابة المالية تستعرض تطوير معايير المحاسبة وتدشين سوق الكربون الطوعي

خبراء: أموال رأس الحكمة انتعاش مؤقت.. والاقتصاد لا يتحمل تعويما آخر.. وتحركات سعر الصرف تربك اقتصادات الدول

الأكثر قراءة

موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة ناهد رشدي

وفاة الفنانة ناهد رشدي عن عمر ناهز 68 عاما

فاقد الوعي وفي العناية، آخر تطورات حالة فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني (فيديو)

نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"، من هي الفنانة الراحلة ناهد رشدي

طليقة أشرف حكيمي تشارك ظافر العابدين بطولة فيلم سينمائي

الظهور الثاني، محمد عبد المنعم يزين قائمة نيس لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

مش زي كل مرة، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

اليوم، أولى جلسات محاكمة أحمد حسن بسبب إمام عاشور

ads

منوعات

المزيد

امرأة تفقد بصرها مؤقتا بعد استخدام أحد أنواع صبغة الشعر

أبرزها فصل ديدان مخمورة عن غيرها، أبرز الأبحاث الفائزة بجوائز نوبل للحماقة 2024

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية