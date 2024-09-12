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عقارات

بالأسعار، طرح أراضي تعليمي للتخصيص الفوري

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بمدن الصعيد.

وتطرح بمدينة ملوي الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 73000 متر بسعر 1395 جنيها وأرض تعليمي بمساحة 15750 مترا بسعر 5017 جنيها.

وبمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط  أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 37387 مترًا بسعر 2600 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 1501 متر بسعر 3890 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 3560 مترًا بسعر 2535 جنيهًا. 

وأعلنت وزارة الإسكان تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة، 14 محلًّا تجاريًّا وصيدليتين بالسوق التجارية بكل من مشروع ("جنة " / دار مصر"الأندلس" المرحلة الثانية) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الإثنين الموافق 16 /9 /2024.

ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية القاهرة الجديدة وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.

 

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