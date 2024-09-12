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تعليمات هامة لطلاب دبلوم المدارس الثانوية التجارية

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن تنبيه هام للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية "نظام الثلاث سنوات" والذين ستبدأ امتحاناتهم اعتبارا من يوم السبت الموافق 14/9/2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2024 بالتأكيد على أن يوم الأحد الموافق 15/9/2024 يوم امتحان بالكلية.

تعليمات هامة لطلاب دبلوم المدارس الثانوية التجارية

 وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه يجب على الطلاب مراعاة التعليمات التي تصدرها الكليات المعنية بعقد الاختبار من الحفاظ على توقيت الامتحانات والالتزام بالأماكن المجهزة بأرقام الجلوس.

كما يجب اتباع التعليمات الخاصة بالبابل الشيت وكيفية التسويد بورقة الإجابة وذلك وفقا للنموذج المعلن.

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