للمرة الأولى، مندوب فلسطين يجلس على مقعد رسمي في الأمم المتحدة (صور)
حققت فلسطين إنجازا كبيرا يتوج سنوات من العمل السياسي والمقاومة الباسلة ضد الاحتلال الإسرائيلي سواء عسكريا أو سياسيا، وذلك بعدما جلس مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووُضعت أمامه لافتة كتب عليها "دولة فلسطين".
للمرة الأولى في التاريخ حصول فلسطين على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال شهر مايو الماضي صوتت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأصدرت الجمعية قرارا يمنح دولة فلسطين حقوقا إضافية، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وينص قرار الجمعية العامة على أنه اعتبارا من الدورة السنوية التاسعة والسبعين للجمعية - والتي انطلقت الثلاثاء الماضي - يمكن للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة أن تقدم مباشرة مقترحات وتعديلات، كما يمكنها الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
وتتمتّع فلسطين في الأمم المتحدة منذ 2012 بوضع "دولة مراقب غير عضو".
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