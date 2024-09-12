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رياضة

وجهة مفاجئة لـ سيرجيو راموس بعيدًا عن الدوريات الخليجية

سيرجيو راموس، فيتو
سيرجيو راموس، فيتو

كشفت تقارير صحفية، عن وجود إمكانية لانتقال المدافع الإسباني سيرجيو راموس (38 عامًا) إلى أحد أندية الدوري البرازيلي لكرة القدم، خلال المرحلة القادمة.

ورحل راموس عن ناديه السابق، إشبيلية الإسباني، بنهاية الموسم الكروي الماضي 2023-2024، وبعد توقعات بانضمام نجم ريال مدريد السابق إلى دوريات خارج القارة الأوروبية، مثل الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" ودوري نجوم قطر والدوري الأمريكي للمحترفين، يجد اللاعب المُخضرم نفسه دون نادٍ حتى الآن.

ومن المُفترض أن يتعامل راموس بهدوء وثقة فيما يخص ملف انتقاله إلى نادٍ جديد، خاصةً أن وضعيته كـ"لاعب حر"، تسمح له بالتعاقد مع أي فريق، بعيدًا عن المواعيد الرسمية لانتهاء الميركاتو.

وجهة سيرجيو راموس المقبلة

في سياق متصل، ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلًا عن منصة "UOL Sport" البرازيلية، فإن شقيق راموس ووكيل أعماله، رينيه، عرض خدمات اللاعب على الكثير من الأندية، بما في ذلك 4 فرق برازيلية.

ويدور الحديث هنا -حسب المصدر ذاته- عن أندية بوتافوجو وكورينثيانز وفلامينجو وفاسكو دا جاما، لكن أيًا من الأندية الرابعة لم يتوصل لاتفاق مع راموس حتى الآن، بسبب المطالب المالية المرتفعة للمدافع الإسباني الشهير.

مسيرة سيرجيو راموس

يُذكر أن مسيرة راموس الاحترافية تضمنت تمثيله أندية إشبيلية وريال مدريد في إسبانيا، إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي، مع خوضه 180 مباراة بصحبة المنتخب الإسباني الأول.

وترعرع راموس في الفئات السنية لإشبيلية، قبل أن يُصعَّد إلى الفريق الأول بالنادي الأندلسي، الذي غادره صيف 2005، ليلتحق بريال مدريد، عبر صفقة بلغت قيمتها المالية 27 مليون يورو.

وقضى سيرجيو راموس 16 موسمًا في ريال مدريد (2005-2021)؛ حيث خاض 671 مباراة بقميص النادي الملكي، مُسجلًا 101 هدف، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وغادر راموس ريال مدريد في صيف 2021، ليقضي موسمين لاعبًا في باريس سان جيرمان، قبل أن يمضي الموسم الماضي برفقة ناديه القديم، إشبيلية.

وعلى الصعيد الدولي، بصم راموس على مسيرة مميزة مع منتخب إسبانيا الأول، وقد كان جزءًا من تشكيلة "لا روخا" المُتوجة بكأس العالم 2010، ولقبين في كأس أمم أوروبا (2008، 2012).

 

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