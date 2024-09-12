خبير يكشف أهمية الحزمة الجديدة من التيسيرات الضريبية

قال الدكتور ماجد فتوح، محلل أسواق المال: إن حزمة الإجراءات المقترحة من وزير المالية خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي، وضعت يدها على المشاكل الحقيقية بأسواق المال.

وأضاف "فتوح"، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن إعداد حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية، ما هي إلا خطوة إيجابية تعكس حرص الحكومة على توفير مناخ استثماري ملائم وقادر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعطي مزيد من الأمان والطمأنينة للمصنع المصري

حركة النشاط الاقتصادي

ولفت إلى أن إعلان الحكومة العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة يعطي دفعة قوية لحركة النشاط الاقتصادي، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تتبنى التنمية بمختلف أشكالها، وتعمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين.