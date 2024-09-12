أهلي جدة يجري محاولات جديدة للتعاقد مع فينيسيوس جونيور

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الخميس، أن الأهلي السعودي لن يطوي صفحة ضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لفريق ريال مدريد، رغم فشل صفقة انتقاله في الميركاتو الصيفي الأخير.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الأهلي السعودي مصمم على ضم فينيسيوس خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل وتنتهي في أواخر يناير 2025.

أهلي جدة يجدد محاولاته للتعقد مع فينيسيوس

ولم تستبعد صحيفة "آس"، استنادا إلى مصادر مقربة جدا من النجم البرازيلي، أن يجدد الأهلي مفاوضاته في شهر يناير 2025 للتعاقد مع فينيسيوس، بعد أن سعى لضمه قبل بداية موسم 2024 ـ 2025 مقابل راتب أسطوري وصل ثلاثمئة مليار يورو سنويا.

وكان مسؤولو الأهلي سعوا لضم فينيسيوس بعد رحيل المهاجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين إلى فنربخشة التركي.

واتخذ فينيسيوس جونيور قرارًا بالانتظار حتى نهاية الموسم، بشأن تحديد مستقبله مع النادي الإسباني بعد العرض السعودي الضخم، إلا أن صحيفة "آس" فجرت مفاجأة جديدة بالقول إن إدارة الأهلي ستفتح من جديد قنوات الاتصال مع بطل دوري أبطال أوروبا 2024.

وكشفت التقارير الإسبانية أن الأهلي سيكرر المحاولة في يناير من العام المقبل؛ لأنه يملك رغبة جادة في التوقيع على صفقة أسطورية، على غرار ما فعل النصر بضم كريستيانو رونالدو أو الاتحاد بالتعاقد مع كريم بنزيمة أو الهلال بضم النجم البرازيلي نيمار.

تصريحات رئيس أهلي جدة حول صفقة فينيسيوس

وكان خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي السعودي، تحدث أمس الأربعاء للمرة الأولى حول الصفقة الضخمة التي كان ينوي القيام بها، بضم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد إلى قلعة "الراقي".

وذكرت تقارير إخبارية في أغسطس الماضي أن النجم البرازيلي تلقى عرضا رسميا من النادي الأهلي السعودي، بإجمالي رواتب يتجاوز مليار يورو،.

ويرتبط النجم البرازيلي المولود في يوليو 2000 بعقد مع الريال حتى 30 يونيو 2027، وتبلغ قيمته التسويقية ما يقرب من 190 مليون يورو.

ومنذ انتقاله للنادي الملكي في 2018، خاض فينيسيوس جونيور ما يقرب من 270 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 85 هدفًا، وقدم 75 تمريرة حاسمة.