بلال علام معلقا على مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر أبو ظبي الرياضية
تنقل قناة أبو ظبي الرياضية حصريا عبر شاشتها مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في مستهل مشوار الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي بلال علام؛ وتقام المباراة عصر السبت المقبل ١٤ سبتمبر.
موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني
ويلعب الزمالك حامل لقب بطولة الكونفدرالية ضد الشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.
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