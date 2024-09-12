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أخبار مصر

نائب وزير السياحة تناقش مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر سبل التعاون المشترك

لقاء نائب وزير السياحة
لقاء نائب وزير السياحة والآثار مع الوفد السعودي

التقت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع محمد آل ناصر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، والأمير سعود بن تركي بن فهد آل سعود المدير التنفيذي للشراكات الإستراتيجية بالهيئة، وعلى النقلان مدير المراسم في الهيئة، وذلك بحضور أحمد نبيل معاون الوزير.

تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب 
 

ويأتى هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتطوير منتجات سياحية وتنمية الحركة السياحية بالبلدين. 
 

مجال السياحة الساحلية بالبحر الأحمر
 

وبحثت نائب وزير السياحة والآثار مع الوفد السعودي سئل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة الساحلية بالبحر الأحمر تعظيمًا للاستفادة من المقومات السياحية الموجودة في البلدين وتنوع العرض السياحي بما يتيح خلق وتسويق منتج سياحي إقليمي متكامل واجتذاب أنماط سياحية مختلفة مثل سياحة اليخوت.

وتناول اللقاء طرح محاور العمل الخاصة بتفعيل التعاون المشترك وسبل تعزيز نمو الحركة السياحية في البلدين بشكل تكاملي. واختتم اللقاء بالاتفاق بين الجانبين على استئناف التواصل للتنسيق بشأن التحركات المستقبلية.
 

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