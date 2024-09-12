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حوادث

التحقيق في العثور على جثة فني تكييفات مشنوقا داخل شقته بالجيزة

التحقيق في العثور
التحقيق في العثور على جثة فني تكييفات

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في العثور على جثة فني تبريد وتكييف مشنوقا داخل شقته بمنطقة العجوزة.

وقررت النيابة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت أسرة المتوفى أنه في الأربعينيات من عمره يعمل فني تبريد وتكييف، وأنه يعاني أزمة نفسية منذ فترة طويلة، وحاول إنهاء حياته مسبقا.

ويوم الواقعة دخل أحد أفراد أسرته إلى غرفته ليعثر عليه متدليا من السقف بعدما علق رقبته في حبل بجنش حديدي بسقف الغرفة تاركا رسالة لأسرته على الحائط بنيته في إنهاء حياته لمعاناته من الاكتئاب قائلا: "سامحوني".


 

العثور على جثة مشنوق في الجيزة 

 

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فني تبريد وتكييف في شقة بمنطقة العجوزة، انتقلت على الفور قوات الامن وتبين تخلص اربعيني من حياته، وأسفرت المعاينة عن عدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة والتي أصدرت قرارها السابق بتشريح الجثة ثم تسليمها لذويها عقب الانتهاء من التشريح والتصريح بالدفن. 

 

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