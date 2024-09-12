محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الحضرية

​تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية الحضرية بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم، للوقوف على بعض التحديات والعمل على حلها، بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامح البدراوي وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس صالح ابراهيم بغدادي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج تنمية صعيد مصر، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مشروعات كورنيش النيل

حيث تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات كورنيش النيل بمدينتي قنا ونقادة، كأحد المشروعات الترفيهية التى سوف تسهم فى تنشيط حركة السياحة والتجارة داخل المحافظة.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن تلك المشروعات تأتى تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، فضلا عن دورها في تنشيط حركه السياحه النيلية.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأضاف "عبد الحليم" أن مشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش مدينة قنا من المشروعات التي يمولها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال تطوير النماذج التنموية الحضرية والريفية، والتي يمكن تطبيقها في قري ومدن أخري علي مستوي الجمهورية.

كما يعمل البرنامج على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومن ثم رصد فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر العديد من المناطق المقترح إقامة نموذج للتنمية الحضرية بها داخل محافظة قنا، ووقع الاختيار على منطقة كورنيش مدينة قنا كنموذج تنمية حضرية يمكن تعميمه على مستوى باقي محافظات الصعيد.