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ثقافة وفنون

مهرجان تورنتو، طاقم عمل فيلم MILLERS IN MARRIAGE في العرض العالمي (صور)

العرض العالمي لفيلم
العرض العالمي لفيلم MILLERS IN MARRIAGE، فيتو

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، تألق طاقم عمل فيلم  MILLERS IN MARRIAGE، خلال العرض العالمي للفيلم، ضمن فعاليات الدورة ٤٩، لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

تفاصيل فيلم MILLERS IN MARRIAGE

Millers in Marriage، هو فيلم درامي عائلي أمريكي، من تأليف وإخراج إدوارد بيرنز، وبطولة جريتشن مول، وجوليانا مارجوليز وبيرنز، كثلاثة أشقاء يتغلبون على التحديات التي تواجه حياتهم العاطفية.

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مهرجان تورنتو السينمائي

ويغلق شارع كينج ستريت، خلال أيام مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وتبدأ سينما بارك بعرضها المجاني للأفلام، في الهواء الطلق في ساحة ديفيد بيكوت، كل ليلة في الساعة 10 مساءً.

 الجدول الزمني لعرض الأفلام:

  • دودجبل: قصة المستضعف  - سبتمبر 5
  • شبح - سبتمبر 6
  • جاتاكا - سبتمبر 7
  • وصول - سبتمبر 8
  • Drumline - سبتمبر 9
  • الغرباء - سبتمبر 10
  • Ghostbusters - سبتمبر 11
  • الطليقة - سبتمبر 12
  • كاراتيه كيد - سبتمبر 13
  • درجة الكمال - سبتمبر 14
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مشاركة مصرية وعربية قوية في تورنتو

وتشهد الدورة ٤٩ من مهرجان تورنتو، مشاركة مصرية وعربية قوية، وتشارك مصر بفيلمين ما،“ "دراما 1882"، و"معطر بالنعناع".

وفيلم "دراما 1882"، للفنان وائل شوقي، وهو عبارة عن عرض مصور لمسرحية موسيقية أصلية تحمل الاسم نفسه، وتدور أحداثها بين عامي 1879 و1882 حول الثورة العربية الوطنية في مصر.

 والفيلم الثاني، “معطر بالنعناع” فهو للمخرج محمد حمدي، الذي يدور حول مأساة صديقين يعانيان مشكلة للبقاء على قيد الحياة، وينجح بتجسيدها خياليا من خلال النعناع الذي ينمو على الأجساد. 

ويعد الفيلم الوثائقي،"من المسافة صفر"، من أهم الأفلام العربية التي تعرض في تورنتو، وهو للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي. 

وتدور فكرة الفيلم، على اختيار 22 قصّة متنوعة لمخرجات ومخرجين من قطاع غزّة، جرى تصويرها في ظروف بالغة الصعوبة، والتعقيد في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر، والتي تهدد حياة صناع الأفلام وغيرهم من الفلسطينيين في غزة.

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مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

مهرجان تورنتو الدولي السينمائي - TIFF، هو مهرجان أفلام يعقد سنويا في شهر سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية، ويبدأ المهرجان ليلة الخميس بعد عيد العمال “أول يوم اثنين في سبتمبر في كندا”، ويستمر لمدة أحد عشر يوما، ويشارك فيه عدد من الأفلام من حول العالم، وتعرض الأفلام على شاشات ضخمة يتم تركيبها  في أماكن وسط مدينة تورونتو الكندية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

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