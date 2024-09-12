اليخت السياحي OCEAN DREAM WALKER يصل إلى ميناء الإسكندرية

استقبلت أرصفة محطة الركاب البحرية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، اليخت السياحي OCEAN DREAM WALKER والمصنف من أفخم 10 يخوت في العالم، والقادم من شرم الشيخ على متنه ١٢ فردا من جنسيات مختلفة.

يذكر أن هذا اليخت الذي يحمل جنسية جزر المارشال يحمل على متنه مهبط للطائرات الهليكوبتر ويصل طوله إلى 47 م تقريبا وعرضه إلى 10م ويصل غاطسة بكامل حمولته إلى 2.8م وتصل أقصى سرعه له إلى 15 عقدة ويحمل رقم تسجيل IMO: 9840087.

وجه اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية - كافة الإدارات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل تراكي اليخت والمحافظة على أمنه وسلامته طوال تواجده على أرصفة الميناء وتقديم كافة أوجه المعاونة لركابه وطاقمه، وذلك في إطار حرص الدولة على تدعيم سياحة اليخوت واستقطاب تلك النوعية الهامة من السياحه إلى المواني البحرية المصرية.