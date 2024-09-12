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اقتصاد

67.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 67.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 943 مليون ورقة منفذة على 109 آلاف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 38.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 950 مليون ورقة منفذة على 104 آلاف عملية خلال الجلسة السابقة. 

هذا واستحوذت الأسهم على 5.63 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 94.37 % خلال الجلسة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  التعاملات بجلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89%  عند مستوى 2914 نقطة.

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