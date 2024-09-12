بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

علق الفنان مصطفى أبو سريع، على مشاركة الفنانة والراقصة فيفي عبده في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، بعد استبعاد فريدة سيف النصر.

خط فيفي عبده في مسلسل العتاولة 2

وقال مصطفى أبو سريع خلال برنامج "الراديو بيضحك" المذاع على الراديو 9090: "أعتقد لازم يبقى فيه خط درامي بيني وبين فيفي عبده، وأنا بحبها جدا وهي فنانة عفوية جدا".

ما يميز فيفي عبده

وأضاف: "شيء عظيم إن الفنان يبقى عنده عفوية وتلقائية في التمثيل وفيفي عبده عندها فطرة وعفوية طاغية جدا، فأتمنى يبقى فيه خط ما بيننا في مسلسل العتاولة الجزء الثاني".

تعليق الفنانة فريدة سيف النصر على انضمام فيفي عبده للعتاولة 2

وقالت فريدة سيف النصر في تصريحات خاصة لـــ فيتو: ليس لدي الآن موقف نهائي من الظهور بالعتاولة 2 لأن ببساطة لم أمتلك موقفا أوليا فأنا تفاجأت بموت سترة العترة بشكل لا يُفسر في الأحداث الأخيرة من الموسم الأول.

وتابعت: تلك كانت رؤية المخرج وأنا اقدرها وأحترمها ففي الأول والأخير هذا مسلسله وتلك رؤيته، وهو يرى أن مصلحة مسلسل العتاولة بموت سترة وأنا لا فائدة من دوري ضمن أحداث العمل الفني، وليس لدى مشكلة في تصريحاته.