الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

500 طالب وافد يؤدون اختبارات تخصص اللغة العربية بالجامع الأزهر

اختبارات تخصص اللغة
اختبارات تخصص اللغة العربية بالجامع الأزهر
ads

أدى اليوم 500 طالب وافد، اختبارات تخصص مادة اللغة العربية وذلك بـالجامع الأزهر، وتعتبر اللغة العربية أحد التخصصات الخمسة بالبرنامج العلمي النوعي للوافدين التي تُدرَس في الجامع الأزهر. 

حيث تُعد هذه المادة من الركائز الأساسية للدراسة في الأزهر الشريف، ويأتي لدراستها الطلاب من دول مختلفة، يمثلون تنوعًا ثقافيًا يعكس أهمية الأزهر كمؤسسة تعليمية دولية.

اختبارات تخصص اللغة العربية بالجامع الأزهر

وفي إطار سير العملية التعليمية بسلاسة، قام مدير الجامع الأزهر، الدكتور هاني عودة، بزيارة تفقدية لقاعات الامتحان، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وحرص على التحقق من تجهيز القاعات وتوافر كافة المستلزمات الضرورية. 

والتقى بعدد من الطلاب، مستمعًا إلى آرائهم وانطباعاتهم حول الاختبارات، مؤكدًا على أهمية اللغة العربية كوسيلة لفهم النصوص الدينية والثقافية، مشددًا على ضرورة إتقانها في ظل التحديات الفكرية المعاصرة.

من جانبهم أعرب الطلاب عن ارتياحهم لمحتوى الأسئلة، معتبرين أنها تعكس ما تم دراسته بشكل دقيق، مؤكدين أنهم استفادوا من المناهج الدراسية التي أعدت بعناية، والتي ساعدتهم في تعزيز مهاراتهم اللغوية، وتعزيز هويتهم الثقافية، وأن الدراسة في الأزهر تمنحهم الفرصة للغوص في عمق التراث العربي والإسلامي.

 الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر

وأوضح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات خطوة مهمة في مسيرة الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن تجربة البرنامج العلمي النوعي للوافدين بالجامع الأزهر لم تقتصر فيه الدراسة على اللغة العربية فقط، بل تناولت أيضًا الجوانب الدينية التي تعزز من فهمهم لأمور دينهم وفهم معاني آي الذِكر الحكيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مادة اللغة العربية الجامع الأزهر الأزهر الشريف مدير الجامع الأزهر

مواد متعلقة

الجامع الأزهر يواصل اليوم توعية النشء بالأخلاق والآداب الإسلامية

المؤسسة الدينية على قلب رجل واحد، وزير الأوقاف والضويني يشهدان صلاة الجمعة في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

انهيار عقار في شبرا مصر والحماية المدنية تتوجه لمكان الحادث

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب لوس أنجلوس الأمريكية

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية