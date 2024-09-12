500 طالب وافد يؤدون اختبارات تخصص اللغة العربية بالجامع الأزهر

أدى اليوم 500 طالب وافد، اختبارات تخصص مادة اللغة العربية وذلك بـالجامع الأزهر، وتعتبر اللغة العربية أحد التخصصات الخمسة بالبرنامج العلمي النوعي للوافدين التي تُدرَس في الجامع الأزهر.

حيث تُعد هذه المادة من الركائز الأساسية للدراسة في الأزهر الشريف، ويأتي لدراستها الطلاب من دول مختلفة، يمثلون تنوعًا ثقافيًا يعكس أهمية الأزهر كمؤسسة تعليمية دولية.

اختبارات تخصص اللغة العربية بالجامع الأزهر

وفي إطار سير العملية التعليمية بسلاسة، قام مدير الجامع الأزهر، الدكتور هاني عودة، بزيارة تفقدية لقاعات الامتحان، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وحرص على التحقق من تجهيز القاعات وتوافر كافة المستلزمات الضرورية.

والتقى بعدد من الطلاب، مستمعًا إلى آرائهم وانطباعاتهم حول الاختبارات، مؤكدًا على أهمية اللغة العربية كوسيلة لفهم النصوص الدينية والثقافية، مشددًا على ضرورة إتقانها في ظل التحديات الفكرية المعاصرة.

من جانبهم أعرب الطلاب عن ارتياحهم لمحتوى الأسئلة، معتبرين أنها تعكس ما تم دراسته بشكل دقيق، مؤكدين أنهم استفادوا من المناهج الدراسية التي أعدت بعناية، والتي ساعدتهم في تعزيز مهاراتهم اللغوية، وتعزيز هويتهم الثقافية، وأن الدراسة في الأزهر تمنحهم الفرصة للغوص في عمق التراث العربي والإسلامي.

الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر

وأوضح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات خطوة مهمة في مسيرة الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن تجربة البرنامج العلمي النوعي للوافدين بالجامع الأزهر لم تقتصر فيه الدراسة على اللغة العربية فقط، بل تناولت أيضًا الجوانب الدينية التي تعزز من فهمهم لأمور دينهم وفهم معاني آي الذِكر الحكيم.