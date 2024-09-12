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محافظ قنا يكرم بطلة الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية بباريس

محافظ قنا يكرم بطلة
محافظ قنا يكرم بطلة الميدالية البرونزية في دورة الألعاب

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صفاء النجار بطلة العالم الحاصلة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024م، فى رفع الأثقال، مهديا لها شهادة تقدير ودرع المحافظة تكريمًا لتفوقها، والذي تكلل بحصولها علي الميدالية البرونزية، متمنيا لها الاستمرار في حصد المزيد من البطولات القارية والعالمية، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، معربا عن سعادته بتكريم بطلة من أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى محمود والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب، ومحمود عبد السلام الضبع عضو مجلس النواب السابق ونقيب الرياضيين بقنا والبحر الأحمر، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، وأسرة البطلة.

خلق جيل جديد بقنا

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على دعمه الكامل للرياضة والرياضيين من أبناء المحافظة، خاصة ذوى الهمم منهم، وذلك لخلق جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

يذكر أن البطلة صفاء النجار هى ابنة قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، من مواليد 14 يوليو 1986م، وبدأت الحياة الرياضية منذ 20 عاما، وحصلت علي بطولة العالم فى جورجيا 2021 م. 

كما شاركت في بطولة إفريقيا وحصلت على الميدالية الفضية 2022م، وحصلت علي المركز السابع فى بطولة العالم بدبي 2023 م، وحصلت علي الميدالية الذهبية بشرم الشيخ 2024م.

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