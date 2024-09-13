مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر، أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر ليبدأ الصرف قبل بداية العام الدراسي الجديد.

تبكير موعد صرف مرتبات سبتمبر

وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات سبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن سبتمبر بدءًا من يوم ٢٢ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ أكتوبر المقبل.

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه ستتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهاب خيري، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.