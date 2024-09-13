الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024

مرتبات
مرتبات

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر، أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر ليبدأ الصرف قبل بداية العام الدراسي الجديد.

تبكير موعد صرف مرتبات سبتمبر

وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات سبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن سبتمبر بدءًا من يوم ٢٢ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ أكتوبر المقبل.

 وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه ستتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.


وأهاب خيري، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر صرف مرتبات سبتمبر موعد صرف مرتبات سبتمبر تبكير موعد صرف مرتبات سبتمبر

مواد متعلقة

خبراء الضرائب: 10 رسائل إيجابية في حزمة التيسيرات الضريبية

الضرائب تكشف مزايا حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

المالية: رفع حد الإعفاء من تقديم تسعير المعاملات للشركات الدولية لـ30 مليون جنيه

رجال الأعمال المصريين الأفارقة وسفارة زامبيا تنظمان ويبينار حول قطاع السياحة

وزير المالية: إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال ساعات

رئيس مصلحة الضرائب: إعلان حزمة تسهيلات ضريبية ترضي الجميع

حماية المنافسة يحرك الدعوى الجنائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة

لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب ونقابة المهن التمثيلية لحل المشكلات وتقديم الدعم الفني

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أبطال إفريقيا والديربي السعودي

رضا البحراوي يتصدر تريند يوتيوب بـ"خلصت ليه يا قلم" (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية