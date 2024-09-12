التموين تتعاقد على 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولار للطن.

وأكدت وزارة التموين، أن أرصدة البلاد من القمح التمويني 6.1 شهر، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمنظومة الخبز البلدي المدعم.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة لمدة تزيد عن ستة أشهر.