تنفيذ 3 حالات إزالة فورية بقرية الترامسة في قنا

قامت الوحدة المحلية لقرية دندرة برئاسة جبريل زيدان بتنفيذ عدد ٣ حالات إزالة فورية منهم عدد ٢ حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ٣٥٠ متر وعدد حالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٨٠ متر وجميعهم عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

التعدي على أراضي أملاك الدولة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.