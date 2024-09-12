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مريم زكريا، سفيرة تعليم قنا بمسابقة معلم متميز مبدع

محمد السيد وكيل الوزارة
محمد السيد وكيل الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فوز مريم زكريا موجه التربية النفسية بإدارة نجع حمادي التعليمية، في مسابقة ١٠٠ معلم متميز مبدع، التي نظمتها الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وبإشراف الدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة.

اختير مشروع مريم لصناعة وإنشاء محتوى تعليمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي  بين ستة مشروعات شاركت بها وحدة الدعم والتواصل بقنا في المسابقة الوزارية، وذلك بناء على  لجنة التقييم التي شكلتها الدكتورة نجاة عبده عارف مدير وحدة الدعم والتواصل بمديرية التربية والتعليم بقنا تحت إشراف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا والدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام.

وأشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بمشروع مريم ووجه إليها التهنئة لاختيارها للتكريم من قبل الوزارة في احتفالية الإدارة العامة للدعم والتواصل، كما أثنى على فكرة المسابقة في إحداث حراك ثقافي وفكري بين صفوف المعلمين وتشجيع البحث العلمي والتنمية المهنية بما يصب في صالح عناصر العملية التعليمية من معلم وتلميذ ومؤسسة.

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تعليم قنا مديرية التربية والتعليم بقنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

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