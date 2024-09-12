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سياسة

23 سبتمبر، مؤسسة هيكل تنظم حفلا لتوزيع جوائز مسابقتها للصحافة العربية

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، فيتو

تنظّم مؤسسة هيكل للصحافة العربية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024، وأيضًا تسليم جوائز مشروعات دورات تدريب المؤسسة حول صحافة البيانات.

جوائز هيكل للصحافة العربية 

يأتي ذلك الساعة 7 مساء يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين بالدور الرابع.

دورة صحافة البيانات 

وكانت قد انطلقت فعّاليات دورة صحافة البيانات، التي ينظمها مركز تدريب نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، يوم 31 يوليو 2024.

وافتتحت هدايت تيمور رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيكل للصحافة العربية فعّاليات الدورة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووكيل النقابة رئيس لجنة التدريب محمد سعد عبدالحفيظ.

واستمرّت فعّاليات الدورة على مدار أكثر من شهر ونصف، بواقع 45 جلسة تدريب، وشارك في التدريب مجموعة من كِبار المدربين المحترفين، وتناولت جميع الفنون الصحفية المتعلّقة بصحافة البيانات.

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جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية الصحفي محمد حسنين هيكل الصحفيين

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