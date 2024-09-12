صحة قنا تناقش مع نقيب صيادلة المحافظة سبل التعاون المشترك

اجتمع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا ونقيب الصيادلة الدكتور أحمد عبد الفتاح النقيب في لقاء ساده الود والمحبة في حضور قيادات الصيادلة من العاملين بالمديرية.

في بداية اللقاء، قدم نقيب الصيادلة التهنئة للدكتور محمد علي توليه منصب وكيل الوزارة بالمحافظة، مشيدًا بتاريخه المهني السابق، داعيًا إلي مد أوجه التعاون المشترك بين مديرية الصحة ونقابة الصيادلة في دعم القطاع الصحي عامة، وما يتعلق بالصيادلة سواءًا من العاملين بالقطاع الصحي أو من هم خارج القطاع الحكومي.

فيما ثمن الدكتور محمد يوسف نقيب الصيادلة، الدور الهام الذي تقدمه نقابة الصيادلة في دعم المنظومة الصحية من خلال عقد الندوات والفعاليات المختلفة للصيادلة لرفع مستوى التوعية التي يقدمها الصيادلة ودعم الخدمات النقابية المختلفة بما يدعم تطوير المنظومة الصحية بمنافذها المتنوعة وبما يعود بالنفع علي المواطنين بالمحافظة.