فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته "أيامي الجاية" (فيديو)
طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أحدث أغنياته “أيامي الجاية” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة تطبيقات الموسيقى.
والأغنية من كلمات: أحمد ماضي، وألحان: فضل شاكر، وتوزيع: حسام الصعبي.
أغنية الأشخاص الغلط
وكان فضل شاكر طرح في وقت سابق أغنية قبل أشهر حملت عنوان "الأشخاص الغلط"، وهي الثالثة من ألبوم "بغيب بمزاجي"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.
أغنية صعبان عليا حالي
وفي وقت سابق أيضا طرح فضل شاكر أغنية “صعبان عليا حالي" من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وتوزيع خالد عز، وإخراج محمود رمزي.
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