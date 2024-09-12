الخميس 12 سبتمبر 2024
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محافظات

مراجعة مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في الصعيد

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج ورسلان

عُقدت الجلسة الرابعة للجنة التسيير لمشروع "تعزيز استدامة خدمات المياه  في صعيد مصر"، والتى تضمنت مراجعة تفصيلية للنتائج التي تحققت من خلال تنفيذ خطط العمل المشتركة التي وضعتها مجموعات العمل في ١٦ مركزا بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج

وتم مناقشة الخطة العامة للأنشطة المستقبلية حتى نهاية المشروع فى مارس 2025. كما تم التركيز على الدروس المستفادة من إدارة ورش العمل باستخدام بطاقة تقييم الخدمات بواسطة الميسرين المحليين العاملين بدواوين عموم المحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي. 

ويهدف هذا النهج إلى ضمان تنفيذ هذه الآلية مستقبلًا على النحو الأمثل وبالاعتماد التام على القدرات والكفاءات المحلية، بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية ومدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محيي الدين أحمد، مستشار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتعاون الدولي، وبمشاركة السيدة إيفا ويتمان، نائبة السفير الهولندي في مصر وممثلون عن وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني.

ممدوح رسلان المشروع يعكس التزام الشركة نحو جودة الخدمات

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، "إن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر يعكس التزام الشركة القابضة وشركائها الدوليين بالعمل على تحسين جودة وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية بصعيد مصر. مضيفا أن الهدف من هذا المشروع تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة الفاعلة في تحسين الخدمات، وتطوير الأنظمة التشغيلية والإدارية بما يضمن استدامتها على المدى الطويل".

الاجتماع ضم عدد من ممثلى الشركة بمحافظات الصعيد 

وقال المهندس محى الدين أحمد، "أن الشركة القابضة تحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين فى مجالات تعزيز وبناء القدرات لإدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر بكفاءة وتحقيق النتائج المرجوة، مشيرًا الى أهمية البرنامج الممول من السفارة الهولندية بتنفيذ شركة  VNG International، والذى يساهم في نقل وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي تدعم استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة وتستجيب لاحتياجات المواطنين في محافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، وقنا".

 

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شركة مياه الشرب مشروع تعزيز الاستدامة لمياة الشرب ممدوح رسلان نائب محافظ سوهاج

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