وزارة العمل تعلن انتهاء مراحل اختبارات وظائف "البوسنة والهرسك"

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، انتهاء مراحل الاختبارات لشباب تقدموا على فُرص عمل، وفرتها "الوزارة"،في شركات بدولة "البوسك والهرسك".

وكانت الاختبارات النظرية والعملية، قد بدأت يوم السبت الماضي بمقر "الإدارة العامة والتشغيل" بمدينة نصر، ثم في مركز تدريب مهني ببولاق الدكرور، ثم مركز اختبارات بمنطقة إمبابة، حيث جرت الاختبارات بالتنسيق بين "الوزارة"، ووفد متخصص من "البوسنة والهرسك"، وذلك لشباب تقدموا بأوراقهم، لشغل فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة"، منذ أسبوعين، للعمل في مهن تخص قطاع البناء والتشييد، في البوسنة والهرسك.

يُشار هنا إلى أنه خلال لقاء الوزير جبران مع الشباب وجههم بأن يكونوا سفراء لبلادهم، في الإخلاص والإتقان في العمل.

وأوضح أن ما تقوم به الوزارة من اختبارات ما قبل السفر هدفه، توفير عمالة ماهرة على المهن المطلوبة لسوق العمل الخارجي، للحفاظ على استدامة واستقرار العامل، وأكد الوزير خلال حديثه مع الشباب أن وزارة العمل بابها مفتوح للجميع،وسوف تستمر في توفير فرص العمل اللائقة للشباب،وأن ذلك يحدث دون شركات وسيطة، أو مقابل مادي، ودعا الشباب إلى عدم الانسياق وراء الرسائل او الصفحات أو الشركات الوهمية، وعلى الجميع أن يتوجه إلى مقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات للتأكد من فرص العمل أو الخدمات التي تعلن عنها "الوزارة"..