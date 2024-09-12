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بالطبل والمزمار البلدي، أهالي الشرقية يحتفلون برحاب رضوان بعد ذهبية باريس (فيديو وصور)

البطلة رحاب رضوان،
البطلة رحاب رضوان، فيتو

بالطبل والمزمار البلدي، احتفل أهالي عزبة الحواط التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، بابنة العزبة رحاب أحمد رضوان بعد حصولها على الميدالية الذهبية لوزن 55 كجم، في منافسات رفع الأثقال، بدورة الألعاب البارالمبية الصيفية "باريس 2024"، التي استضافتها العاصمة الفرنسية.

والدة رحاب رضوان تفجر مفاجأة: بنتي لعبت وهي تعبانة وكانت بتحلم بالميدالية الذهب (فيديو)

اعتلت البطة العالمية الحصان (الأبيض)، وتحولت شوارع العزبة إلى ساحة أفراح بتجمع أهالي الحواط وسط الزغاريد والشماريخ فضلًا عن وصلات رقص من جانب عشرات السيدات.

أهالي الشرقية يحتفلون برحاب رضوان بعد إنجاز باريس،فيتو

وعرضت “فيتو” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في وقت سابق بثا مباشرًا من منزل البطلة المصرية، حيث انتابت الأسرة حالة من الفرحة، فيما دخلت شقيقتها في نوبة بكاء شديدة.

رحاب رضوان بطلة عالمية رغم المأساة

والبطلة رحاب أحمد رضوان تبلغ من العمر 33 عاما وهي متزوجة ولديها طفلة 10 سنوات وحاصلة على ليسانس آداب قسم إنجليزى.

وأكدت أسرتها في تصريحات خاصة لفيتو، أن ابنتهم حافظة لكتاب الله وبذلت ما في وسعها حتى تحقق لها ما أرادت، مؤكدة أنها صاحبة إرادة وإصرار فقد أصيبت وهى طفلة رضيعة بشلل أطفال بسبب حقنة بالخطأ، ولكنها تحدت جميع العقبات والصعاب حتى الوصول إلى أحلامها وتحقيق النجاح.

أهالي الشرقية يحتفلون برحاب رضوان بعد إنجاز باريس، فيتو

 

أهالي الشرقية يحتفلون برحاب رضوان بعد إنجاز باريس، فيتو

الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم في جورجيا

وأضافت الأسرة: إن البطلة المصرية حصلت على العديد من الميداليات أبرزها الميدالية الذهبية لبطولة فزاع بدبى لعام 2019، والميدالية الذهبية للبطولة الأفريقية بالجزائر 2018، والميدالية الذهبية ببطولة العالم بالمكسيك 2017، والميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية ريو دى جانيرو بالبرازيل 2016، والميدالية الذهبية لبطولة فزاع الدولية دبى الإمارات العربية 2016، والميدالية الذهبية بطولة فزاع الدولية دبى الإمارات العربية 2015، والميدالية البرونزية لبطولة أوروبا المفتوحة بالمجر 2015، والميدالية الذهبية بطولة فزاع الدولية دبي الإمارات العربية 2013، والميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وذهبيتى منافسات وزن تحت 50 كجم بطولة أفريقيا المفتوحة.

أسرة رحاب رضوان، فيتو

وحققت لاعبة مصر لرفع الأثقال البارالمبي، الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في جورجيا.

ونجحت رحاب أحمد في تحطيم الرقم القياسي العالمي بعد أن فازت بالذهبية برفع ثقل يبلغ 135 كجم في وزن أقل من 55 كجم.

البطلة رحاب رضوان،فيتو

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 

كما حصلت نجلتهم على وسام الجمهورية فى الرياضة من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية مرتين على التوالى لعام 2016 و2017.

 

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