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حوادث

التأديبية: خفض درجة موظف بسبب مغادرته العمل يوم بدون إذن

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن سكرتير بمندوبية داقوف التابعة لإدارة الشئون الاجتماعية بسمالوط، يطالب بإلغاء حكم صادر ضده بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لما نسب إليه، بأن ترك محل عمله بدون خط سير أو إذن عام ٢٠١٨ لمدة يوم واحد، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.

 النيابة الإدارية للمحال لم يؤد العمل المنوط

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن عام ٢٠١٨، وتواجده بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد المبلغ محل التحقيق أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون، وقام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة يوم 16 /12 /2018حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات.

كما نسبت إليه حرر خطاب مؤرخ 28 /4 /2019 تضمن على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.

كما قام بالاستيلاء على معاش المتوفاة باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5 /10 /2010 حتى 3 /6 /2018 وقدرة 34939,44جنية، وقام بسدادة مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980جنية بتاريخ 16 /12/ 2018.

حمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.

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