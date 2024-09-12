وزير الإسكان يتابع استعدادات المشاركة بالمنتدى الحضرى العالمى

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم، مع مسئولى جميع الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة الاستعدادات اللوجستية والفنية للتحضير والمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى، والذى تستضيفه مصر فى دورته الـ12 "WUF12"، فى شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".



وأكد الوزير ضرورة وأهمية تعظيم الاستفادة من استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى، وهو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، وذلك من خلال مشاركة جميع جهات الوزارة بشكل قوى وفعال لعرض الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان بمجال التنمية العمرانية فى ربوع الدولة المصرية، خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ووجه وزير الإسكان، مسئولى جميع جهات الوزارة، بضرورة تكثيف الجهود لدعوة المطورين العقاريين وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، وجميع الجهات المعنية بمجال التنمية العمرانية، للمشاركة فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، وعرض مشروعاتهم داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن المنتدى يمثل فرصة كبيرة لعرض إنجازات الدولة المصرية، والقطاع الخاص، فى مجال التنمية العمرانية.



كما وجه المهندس شريف الشربيني بالتنسيق الدائم مع الشركة المنظمة للمنتدى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لمتابعة الاستعدادات اللوجستية لاستضافة المنتدى، وكذا التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بمجال التنمية العمرانية لعرض مشروعاتها بالمنتدى، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين لجميع جهات وهيئات الوزارة، لإعداد المحتوى الفنى الذى ستقدمه جهات الوزارة فى فعاليات المنتدى، واختيار الخبراء والمتحدثين فى الجلسات الرئيسية والفرعية للمنتدى والتى ستشارك فيها جهات الوزارة، وسيتم عقد لقاءات أسبوعية لمتابعة استعدادات الوزارة وجهاتها.



وأشار الوزير، إلى أنه سيتم على هامش المنتدى، عقد الاجتماع الوزارى الموسع لوزراء الإسكان الأفارقة، تلبية لطلباتهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الكبيرة لشركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين، كما سيتم تنظيم أسبوع كامل قبل انعقاد المنتدى للتركيز على ما أنجزته مصر فى مجال التنمية العمرانية مؤكدًا أن تلك الفعاليات تشكل منطلقا لجميع العاملين بقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء نحو تنفيذ المشروعات لأشقائنا بالقارة الإفريقية.



وأوضح وزير الإسكان، أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة، مؤكدًا أن تنظيم مصر للمنتدى إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محليًا وإقليميًا وعالميًا.