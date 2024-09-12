الخميس 12 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

انطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي «النسر المدافع» بالبحر الأحمر

فعاليات التدريب البحرى
فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الأمريكى

انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الأمريكي " النسر المدافع "، والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية، والذى ينفذ لأول مرة بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية.

بدأت الفعاليات بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة، بالإضافة إلى تنظيم معرضًا للأسلحة والمعدات المستخدمة خلال مراحل التدريب المختلفة، ومن المنتظر أن يشتمل التدريب تنفيذ عددًا من الأنشطة التدريبية المختلفة تتضمن أعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية مشتركة لتبادل الخبرات بين الجانبين وصقل مهارات وقدرات القوات المشاركة والتعرف على أحدث نظم التسليح المتطورة.

ويأتى التدريب فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

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النسر المدافع البحر الأحمر العسكري

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