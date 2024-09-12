تفاصيل جلسة الحكم على سفاح التجمع.. الجنايات تقضي بالإعدام شنقًا.. تأمر بحذف مقاطع الفيديو الخاصة بالجثث من جميع أجهزة المتهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات بالإعدام وإلزامه بالمصاريف الجنائية مع حذف جميع مقاطع الفيديو الخاصة بالجثث من جميع أجهزة المتهم.

وترصد فيتو التفاصيل كاملة لاسدال محكمة الجنايات الستار بمحاكمة سفاح التجمع بحكم الإعدام:

الدفاع: سفاح التجمع يعاني من مرض نفسي

وأشار الدفاع إلى أن موكله يعاني من اضطراب ثنائي القطب ومريض نفسي وكل ما ارتكبه لا يدركه قائلا:"موكلي مريض ومش هترافع إلا لو تم الكشف عليه وكشف مدى قواه العقلية والنفسية".

طالب المحامي برد هيئة المحكمة

وبمواجهة النيابة العامة أقر المتهم بارتكاب الجرائم السابق ذكرها، وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفيْ المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه، وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

النيابة: المتهم ارتكب إثما عظيما

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقًا.

وقال ممثل النيابة في محاكمة سفاح التجمع إن المتهم اعترف تفصيليا.

وأضاف: واقعة جديدة أتاها المتهم حوت إثما أكبر ومنكرا أعظم، بمساعدة خليل غير صالح أتى له خليله زايد بالجواهر المخدرة والمجنى عليها رحمة أحمد، وكانت قريبة الشبه من زوجته لبنى، فأواها المتهم بمسكنه واستغل فقرها وحاجتها رغم أنها احسنت معاملته وصبيه فلم تجد منه إلا رغباته الشاذة وأغدق عليها من ماله الوفير وواعدها بالزواج وعاشرها وجامعها وهى نائمة وجنى عليها واستغل حاجتها.

وتابع ممثل النيابة العامة أن سفاح التجمع أقصى رحمة عن أهلها وذويها ونفذ بفكر مرتب حتى جاء مساء رمضان بينما الشياطين مسلسلة، وهو حر طليق، أعطاها الجواهر المخدرة.

وقال ممثل النيابة العامة، إن سفاح التجمع استغل الفقر المدقع للمجني عليها رحمة، وأخذها في شقته وبدءا في تعاطي المخدرات، وأغدق عليها الأموال حتى يمارس معها الممارسات السادية ووعدها بالزواج، حتى أتى يوم الفاجعة في يوم رمضان.

وواصل ممثل النيابة العامة، إن المتهم اختار يوم عيد ميلاده لبدء أولى جرائمه، بعد أن استقطب إحدى الفتيات مقابل 1000 جنيه.

وأضافت النيابة في مرافعتها: "المتهم تعاطى جوهر مخدر الآيس، ومارس الرذيلة مع الفتاة، ثم طلبت المجني عليها الانصراف، فقام المتهم بخنقها بلا رأفة أو رحمة.. قاومته بكل قوة وأسالت دماءه، لكنه عاجلها بضربات متتالية، حتى توفيت بدون رحمة، ثم قام بمعاشرتها، ووضع جثتها وحملها في سيارته وألقى بها في الطريق، في منطقة إنشائية".

وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها وكان من بينهم رحمة 19 عامًا إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تيك توكر شهير يتابعه ما يقرب من 8 ملايين شخص، على حساب باسم "فونكس" لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه فئات عمرية صغيرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن سفاح التجمع صاحب حساب «فونكس» على “تيك توك” يقدم من خلاله محتوى لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتصيد ضحاياه من ساقطات وفتيات ليل، ويمارس الرذيلة معهن وتعمد تصويرهن أثناء العلاقة ليحتفظ بالفيديوهات على هاتفه.

وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها، وكان من بينهن رحمة 19 عامًا، إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه.

مشاهد من الجريمة

فيما يلي أبرز المشاهد التي رسمت صورة الجرائم التي ارتكبها "سفاح التجمع":

المشهد الأول: قتل الضحية الأولى بعد أن دخلت الفتاة شقة سليم، بدأ في سرد تفاصيل عن حياته الشخصية وعلاقاته الزوجية، قبل أن يتعاطيا المخدرات، حين غابت الفتاة عن الوعي، انقض عليها سليم بخنقها بواسطة كرافتة، ثم وضع الجثة في حقيبة سفر وتخلص منها في منطقة صحراوية بالتجمع الأول. عاد سليم إلى حياته اليومية وكأن شيئًا لم يكن.

المشهد الثاني: قتل الضحية الثانية في منتصف أبريل، قابل سليم ضحيته الثانية، رحمة، عبر شريكته حنان، بعد تعاطي المخدرات معها وإعطائها جرعة زائدة، خنقها بنفس الأسلوب وترك جثتها في شقته ليوم كامل، ثم نقلها إلى القنطرة شرق بالإسماعيلية حيث دفنها.

المشهد الثالث: قتل الضحية الثالثة بعد أقل من شهر من الجريمة الثانية، ارتكب سليم جريمته الثالثة بقتل أميرة، سيدة في الثلاثين من عمرها، نقل الجثة إلى طريق 30 يونيو بجنوب بورسعيد، حيث تم العثور عليها لاحقًا.

المشهد الرابع: القبض على المتهم بعد ارتكاب جريمة بورسعيد، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم بفضل تسجيلات كاميرات المراقبة. وتم القبض على سليم خلال أقل من 12 ساعة من ارتكاب الجريمة، حيث اعترف بجرائمه وقدم تفاصيل حول كيفية تنفيذها.

التهم والمحاكمة

ووجهت النيابة العامة إلى سليم تهم القتل العمد المقترن بإحراز المخدرات والتعامل مع البشر وقد أصدرت قرارًا عاجلًا بإحالته للمحاكمة في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية.

وصف النيابة للمتهم

وصف ممثل النيابة سليم بـ "الوحش" الذي يرتكب أبشع الجرائم ويستمتع بتعذيب ضحاياه، موضحًا أنه اخترق كل الحدود الإنسانية.

الدفاع عن المتهم

في أولى جلسات الدفاع، قال المحامي مروان سالم إن سليم يعاني من أمراض نفسية أثرت على سلوكياته، مطالبًا بفحصه نفسيًا للتأكد من قدرته على التمييز خلال ارتكاب الجرائم.

وأضاف دفاع سفاح التجمع أن موكله، يعد شخصية سيكوباتية، وهو يتمثل في انعدام شعوره تجاه المواقف التي تحث ولا يدرك حجم الأضرار التي تحدث، مضيفًا أنه صاحب أفكار شاذة على عكس طبيعة البشر.

وطلب دفاع سفاح التجمع من هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمة المتهم خبيرًا نفسيًا وخبير لغة جسد لتفسير فيديوهات المتهم مع الضحايا.