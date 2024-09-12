"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأ اكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس الأعلى للإعلام: أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأخلص التهاني للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، سيدنا محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم)، داعين المولى عز وجل، أن يديم على سيادتكم التوفيق وأن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم.

وأضاف إذ نستلهم من السيرة العطرة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، نموذجًا رائعًا في القدوة الطيبة والقيم النبيلة والسماحة، وأن يعم السلام سائر بلاد العالم.

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