الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

المشعان يؤكد أهمية التعاون الإعلامي بين مصر والكويت

عادل عويد المشعان،
عادل عويد المشعان، فيتو

 أكد عادل عويد المشعان، الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية ووكيل قطاع الإعلام الخارجي بالتكليف فى دولة الكويت، أهمية التعاون الإعلامي القائم بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والذي يعود إلى عقود طويلة مضت، وشهد العديد من المحطات التاريخية المضيئة التي تعكس قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. 

وأشار إلى حرص المسؤولين من القيادات الإعلامية في كلا البلدين على تنمية مستوى التعاون بما يجسد السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات الإعلامية والثقافية، ودفعها إلى آفاق أرحب  تواكب التطورات الأخيرة على صعيد التقنيات الإعلامية وتستجيب للمقررات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب منوها إلى الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخرا بين وزارة الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية، والذي يغطي مجالات الإذاعة والتلفزيون والهندسة.

 

 وعبر المشعان الذي يزور القاهرة لترؤس وفد  وزارة الإعلام المشارك في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية التى تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين  عن تطلعه، لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من صور العمل الإعلامي المشترك بما في ذلك تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الاعلامية الرائدة في كلا البلدين.

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الكويت التعاون بين مصر والكويت مصر والكويت

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