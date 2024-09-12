ضبط 12 طنا من المخللات الفاسدة بمحافظة الجيزة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة حملات مكثفة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن نتائج إيجابية في ضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين، وذلك في إطار توجيهات محافظ الجيزة المهندس عادل النجار بضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

حملات الرقابة تستهدف جميع المنشآت

وشملت الحملات الرقابية جميع المنشآت والمحال التجارية والمخابز والمحطات، حيث تم التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، وجودة المنتجات، والتزام التجار بالقوانين واللوائح، كما تم التركيز على مراقبة الأفران البلدية المدعمة ومنافذ صرف السلع التموينية ومخازن الجملة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

ضبطيات متنوعة

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من المخالفات، من بينها ضبط كميات كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط أطنان من المخللات الفاسدة، وتبلغ كمية 12,600 طن من المخلل غير الصالح للاستخدام الادمى وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة، بالإضافة إلى كميات من الدقيق المدعم تم تخزينها بشكل غير قانوني.



كما تم ضبط مصانع تقوم بوضع علامات تجارية مزيفة على منتجاتها، بالإضافة إلى تم رصد العديد من المخالفات في المخابز، مثل نقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وعدم نظافة الأفران، ومخالفات تجارية أخرى شملت المخالفات عدم إعلان الأسعار، وعدم وجود فواتير، والغش التجاري.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة على استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف، وذلك لضمان وصول السلع بأسعار عادلة وجودة عالية للمواطنين، كما دعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.