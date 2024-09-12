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الكشف على 192 حالة بالقافلة الطبية المجانية بمدينة الحسنة في وسط سيناء

قافلة طبية , فيتو
قافلة طبية , فيتو

أعلن  الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن توقيع الكشف الطبي على عدد ١٩٢حالة بالقافلة الطبية المجانية بقرية الجفجافة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

 

الكشف على 192 حالة بالقافلة الطبية المجانية مدينة الحسنة بوسط سيناء

 

وأكد الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة أن توجيهات الدكتور أحمد بدر باستمرار تفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة بالقرى والتجمعات بوسط سيناء

وأوضح أن القافلة ضمت  التخصصات  الطبية  التالية: الجراحة العامة- أمراض الباطنة- طب الأطفال- النساء والولادة_ أنف وأذن.


وأشار الدكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل إلى استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة.

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