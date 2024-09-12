الطيار فؤاد رضوان رئيسًا لقطاع السلامة والجودة بالقابضة لمصر للطيران
أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصرللطيران، قرارًا بتكليف الطيار فؤاد محمد سامح رضوان للقيام بأعمال رئيس قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفًا للمهندس إبراهيم فتحي.
فؤاد رضوان رئيسًا لقطاع السلامة والجودة بمصر للطيران.
الجدير بالذكر أن الطيار فؤاد رضوان هو قائد طراز ثقيل بقطاع العمليات بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.
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