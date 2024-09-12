ضبط 2.5 طن دقيق بلدى وتحرير 136 محضرا تموينيا بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المشددة على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

تحرير 136 محضرا تموينيا

وتم تحرير 136 محضرا تموينيا وضبط 2 طن ونصف دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خلال يوم واحد من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

عدم الإعلان عن الإسعار

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير 78 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات 58 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر جنح أشمون ضد صاحب ماكينة طحين بناحية الغنامة لحيازته 47 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله لبيعه في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

كما تم تحرير محضرين جنح منوف ضد أصحاب محال مواد غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وفي ذات السياق، تمكنت إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري وبالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا من ضبط 120 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

تكثيف الحملات

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.